अमेरिकाज गॉट टैलेंट में रोबोट्स का जादू, वू और 'होमाइज' पहुंचे फिनाले में

चीन के सिचुआन से आए 27 साल के डांसर वू युफेई ने अपने रोबोट डांस ग्रुप 'होमाइज' के साथ 'अमेरिकाज गॉट टैलेंट' के फाइनल में पहुंचकर सबको प्रभावित किया है।

ये रोबोट चीनी कंपनी यूनिट्री ने बनाए हैं और इन्हें इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि ये वू के साथ एकदम उनकी टाइमिंग में मुश्किल मूव्स भी कर लेते हैं।

वू का कहना है कि इनके साथ डांस करना ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। वे इन्हें सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि अपने असली साथी मानते हैं।