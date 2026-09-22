अमेरिकाज गॉट टैलेंट में रोबोट्स का जादू, वू और 'होमाइज' पहुंचे फिनाले में
चीन के सिचुआन से आए 27 साल के डांसर वू युफेई ने अपने रोबोट डांस ग्रुप 'होमाइज' के साथ 'अमेरिकाज गॉट टैलेंट' के फाइनल में पहुंचकर सबको प्रभावित किया है।
ये रोबोट चीनी कंपनी यूनिट्री ने बनाए हैं और इन्हें इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि ये वू के साथ एकदम उनकी टाइमिंग में मुश्किल मूव्स भी कर लेते हैं।
वू का कहना है कि इनके साथ डांस करना ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। वे इन्हें सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि अपने असली साथी मानते हैं।
यूनिट्री गाला से चीन में रोबोट एंटरटेनमेंट को बढ़ावा
रोबोट डांसिंग अब चीन में काफी जोर पकड़ रहा है, खासकर यूनिट्री के बड़े स्प्रिंग फेस्टिवल गाला शो के बाद। अब कई कंपनियां लोगों की भीड़ खींचने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं।
अनुमान है कि इस साल चीन का ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स मार्केट 2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि, इतनी धूम मचने के बाद भी इन रोबोट्स को लचीले या अचानक बनने वाले मूव्स करने में अभी भी मुश्किल आती है।
इसलिए, फिलहाल इनका मुख्य काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना है।