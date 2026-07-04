एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का सुनहरा मौका, WUD यूनिवर्सिटी ने शुरू किए नए शानदार कोर्स

सिखाए जाएंगे स्टेज और स्क्रिप्ट के गुर

4 साल के बैचलर कोर्स में छात्रों को स्क्रिप्ट समझना, स्टेज संभालना और आवाज को बेहतर बनाना सिखाया जाएगा, साथ ही लाइव शो के जरिए उनका प्रोफाइल मजबूत किया जाएगा।

उधर 2 साल के मास्टर कोर्स में नाटक लिखने की कला और लीडरशिप जैसी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि भारत की तेजी से बढ़ती मनोरंजन की दुनिया में पढ़े-लिखे कलाकारों की बड़ी मांग है और इसी को पूरा करने के लिए ये कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनके लिए दाखिले अब खुल चुके हैं।