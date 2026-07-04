एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का सुनहरा मौका, WUD यूनिवर्सिटी ने शुरू किए नए शानदार कोर्स
अगर आप अभिनय, निर्देशन या लाइव परफॉर्मेंस की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन (WUD) ने साल 2026 से परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 नए थिएटर कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शामिल है। ये कोर्स छात्रों को फिल्म, टीवी, OTT प्लेटफॉर्म, लाइव शो और डिजिटल मीडिया जैसी जगहों पर काम करने के लिए जरूरी और व्यावहारिक हुनर सिखाएंगे।
सिखाए जाएंगे स्टेज और स्क्रिप्ट के गुर
4 साल के बैचलर कोर्स में छात्रों को स्क्रिप्ट समझना, स्टेज संभालना और आवाज को बेहतर बनाना सिखाया जाएगा, साथ ही लाइव शो के जरिए उनका प्रोफाइल मजबूत किया जाएगा।
उधर 2 साल के मास्टर कोर्स में नाटक लिखने की कला और लीडरशिप जैसी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि भारत की तेजी से बढ़ती मनोरंजन की दुनिया में पढ़े-लिखे कलाकारों की बड़ी मांग है और इसी को पूरा करने के लिए ये कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनके लिए दाखिले अब खुल चुके हैं।