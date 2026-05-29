UK मनोरंजन जगत में यौन उत्पीड़न, महिला कलाकारों ने बताई आपबीती

सर्वे दिखाते हैं कि UK मनोरंजन जगत में फैला हुआ है उत्पीड़न

सर्वेक्षणों से मिले आंकड़े बताते हैं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। लगभग 2,500 महिला म्यूजिशियन यूनियन सदस्यों में से एक-तिहाई ने काम के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत की है।

वहीं, कॉमेडी जगत में 20% से ज्यादा लोगों ने यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है, या इसे होते हुए देखा है।

मी टू मूवमेंट के बाद भी, लेबर सांसदों और विमेन एंड इक्वालिटीज कमेटी (WEC) जैसे संगठनों का मानना है कि मनोरंजन जगत में महिलाओं के लिए अभी भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। वे चाहते हैं कि इस संस्कृति को बदला जाए और लोगों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।