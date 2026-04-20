'धुरंधर 3' आएगी या नहीं?  राकेश बेदी ने फिल्म की अगली कड़ी पर तोड़ी चुप्पी

बयान

जासूस का अपने वतन लौट आना फिल्म का सबसे सटीक समापन- राकेश बेदी

राकेश ने स्पष्ट किया कि आदित्य धर केवल सीक्वल बनाने के लिए फिल्म नहीं बनाते। वो शायद इस चैप्टर को यहीं बंद कर किसी नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं। जब तक उनके पास एक ठोस कहानी नहीं होगी, वो तीसरे भाग पर काम शुरू नहीं करेंगे। राकेश का मानना है कि जासूस (जमील) का अपने राष्ट्र वापस लौट जाना कहानी का एक सटीक अंत है। उनके अनुसार, कहानी को जबरदस्ती खींचने से उसकी मौलिकता कम हो सकती है।