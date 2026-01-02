हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ यौन उत्पीड़न मामले में फंसे, साथी कलाकार ने कोर्ट में घसीटा

हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके 2025 के म्यूजिक टूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया है। टूर के दौरान उनके साथ काम करने वाले एक मशहूर वायलन वादक ने विल को कोर्ट में घसीटा है। उन पर यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का आरोप लगाया गया है। आखिर क्या है पूरा विवाद, जिसने अभिनेता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, आइए जानते हैं विस्तार से।

मामला यौन उत्पीड़न और गलत बर्खास्तगी का केस साल 2025 में आयोजित विल के म्यूजिक टूर के दौरान उनके साथ काम करने वाले एक वायलिन वादक ब्रायन किंग जोसेफ ने उन पर यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ब्रायन किंग जोसेफ एक जाने-माने वायलिनिस्ट हैं और वो 'अमेरिकाज गॉट टैलेंट' जैसे चर्चित शो में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने विल स्मिथ के 2025 टूर 'बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी' में परफॉर्म किया था।

दावा होटल के कमरे में मिला ये नोट ब्रायन का आरोप है कि विल स्मिथ का व्यवहार सामान्य नहीं, बल्कि डराने वाला था। उनके बर्ताव से वो काफी असहज महसूस करने लगे और मानसिक रूप से परेशान हो गए। शिकायत के अनुसार, टूर के दौरान लास वेगास के एक होटल में उनके कमरे में बिना अनुमति किसी की मौजूदगी के सबूत मिले। कमरे में एक नोट छोड़ा गया था, जिसमें 'सिर्फ हम दोनों' जैसे शब्द लिखे थे। इसके साथ ही कमरे में कुछ निजी सामान भी पाया गया।

शिकायत शिकायत की तो किया टूर से बाहर ब्रायन का कहना है कि उन्होंने इस घटना की जानकारी होटल सिक्योरिटी, स्थानीय प्रशासन और विल स्मिथ की टीम को दी थी। हालांकि, उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें टूर से बाहर कर दिया गया। मुकदमे में ब्रायन किंग जोसेफ ने मानसिक पीड़ा, करियर को हुए नुकसान और आर्थिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना के बाद उन्हें गहरे मानसिक आघात से गुजरना पड़ा।

