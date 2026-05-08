विल स्मिथ को बड़ी राहत, 'यौन उत्पीड़न' केस खारिज, सबूतों की कमी पर कोर्ट ने दिया 30 दिन का समय

जोसेफ के पास केस में सुधार के लिए 30 दिन का समय

जोसेफ ने दावा किया था कि लास वेगास में उनके होटल के कमरे में किसी ने बिना इजाजत घुसपैठ की थी। वहां घुसने वाले ने वाइप्स, बीयर, HIV दवा और 'स्टोन F' नाम का एक नोट छोड़ा था। जोसेफ को लगा कि यह सब उन्हें परेशान करने के लिए किया गया था और इसकी शिकायत करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि, अदालती रिकॉर्ड्स से सामने आया कि उनके कमरे की चाबी एक वैन में बाकी क्रू सदस्यों के साथ छूट गई थी। जज को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि जोसेफ को शिकायत करने की वजह से नौकरी से निकाला गया था। अब जोसेफ के पास अपने केस में बदलाव या सुधार करने के लिए 30 दिनों का समय है। अगर वे इस तय समय-सीमा के भीतर संशोधित शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, तो यह केस आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा।