विल स्मिथ को बड़ी राहत, 'यौन उत्पीड़न' केस खारिज, सबूतों की कमी पर कोर्ट ने दिया 30 दिन का समय

विल स्मिथ को बड़ी राहत, 'यौन उत्पीड़न' केस खारिज, सबूतों की कमी पर कोर्ट ने दिया 30 दिन का समय
कैलिफोर्निया की एक अदालत ने विल स्मिथ के खिलाफ यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का एक केस खारिज कर दिया है। विल स्मिथ के 2025 टूर के दौरान वायलिन वादक ब्रायन किंग जोसेफ ने यह केस दायर किया था। जोसेफ का आरोप था कि उनके होटल के कमरे में जबरन घुसपैठ हुई थी। हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि कैलिफोर्निया के कानून के तहत इन दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
जोसेफ के पास केस में सुधार के लिए 30 दिन का समय
जोसेफ ने दावा किया था कि लास वेगास में उनके होटल के कमरे में किसी ने बिना इजाजत घुसपैठ की थी। वहां घुसने वाले ने वाइप्स, बीयर, HIV दवा और 'स्टोन F' नाम का एक नोट छोड़ा था। जोसेफ को लगा कि यह सब उन्हें परेशान करने के लिए किया गया था और इसकी शिकायत करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि, अदालती रिकॉर्ड्स से सामने आया कि उनके कमरे की चाबी एक वैन में बाकी क्रू सदस्यों के साथ छूट गई थी। जज को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि जोसेफ को शिकायत करने की वजह से नौकरी से निकाला गया था। अब जोसेफ के पास अपने केस में बदलाव या सुधार करने के लिए 30 दिनों का समय है। अगर वे इस तय समय-सीमा के भीतर संशोधित शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, तो यह केस आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा।