'राइज एंड फाॅल' के विजेता का नाम लीक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ashneer.grover)

'राइज एंड फॉल': फिनाले से पहले विजेता का नाम लीक, किसने जीता अशनीर ग्रोवर का शो?

लेखन ज्योति सिंह 09:43 pm Oct 16, 202509:43 pm

क्या है खबर?

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के फिनाले में एक दिन बाकी रह गया है। 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पता चल जाएगा कि शो की ट्रॉफी किसके पास जाएगी। फिनाले में कुल 6 प्रतियोगियों ने जगह बनाई है, जिसमें अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आरुष बोला, आकृति नेगी, अरबाज पटेल और नयनदीप रक्षित का नाम शामिल है। हैरानी की बात ये है कि 'राइज एंड फाॅल' के फिनाले से पहले विजेता का नाम लीक हो गया है।