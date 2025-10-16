'राइज एंड फॉल': फिनाले से पहले विजेता का नाम लीक, किसने जीता अशनीर ग्रोवर का शो?
अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के फिनाले में एक दिन बाकी रह गया है। 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पता चल जाएगा कि शो की ट्रॉफी किसके पास जाएगी। फिनाले में कुल 6 प्रतियोगियों ने जगह बनाई है, जिसमें अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आरुष बोला, आकृति नेगी, अरबाज पटेल और नयनदीप रक्षित का नाम शामिल है। हैरानी की बात ये है कि 'राइज एंड फाॅल' के फिनाले से पहले विजेता का नाम लीक हो गया है।
इस प्रतियोगी ने जीता 'राइज एंड फाॅल'
BB इनसाइडर HQ फैन पेज की पोस्ट के मुताबिक, आरुष बोला ने 'राइज एंड फाॅल' का पहला सीजन जीत लिया है। बता दें कि विजेता की रेस में अर्जुन और अरबाज प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में आरुष के विजेता बनने की बात से लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'किस छपरी को विजेता बना दिया।' दूसरे ने लिखा, 'अरबाज और अर्जुन, दोनों जीत के हकदार हैं।' एक ने लिखा, 'बहुत गलत हुआ।'
🚨 Exclusive Update 🚨@AarushBhola is The Winner Of Rise and Fall Season 1 🔥🙌— BB Insider HQ (@BBInsiderHQ) October 14, 2025
