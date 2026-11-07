कॉफी विद करण पर बोले करण जोहर

'कॉफी विद करण' में शाहरुख खान? करण जौहर बोले- मेरी खामोशी का मतलब खुद समझ लें

लेखन सयाली 05:24 pm Nov 07, 202605:24 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के टॉक-शो 'कॉफी विद करण' का 9वां सीजन जारी है, जो आखरी होने वाला है। पहले एपिसोड में ही करण ने खुलासा किया कि इस सीजन के बाद ये शो खत्म हो रहा है। इस बीच प्रशंसक कयास लगा रहे थे कि शायद वह किसी अन्य सामान्य प्रोजेक्ट के साथ वापसी करेंगे। हालांकि, अब करण ने इन अटकलों पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि शाहरुख खान इस सीजन में नजर आएंगे या नहीं।