इमरान हाशमी की 'तस्करी' का लौटेगा दूसरा सीजन? निर्माताओं ने कही ये बात

क्या है खबर?

इमरान हाशमी इन दिनों हालिया रिलीज वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' से वाहवाही बटोर रहे हैं। 7 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर आई ये सीरीज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए होने वाले तस्करी नेटवर्क को दिखाती है। अभिनेता ने इसमें सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना का किरदार निभाया है। सोशल मीडिया पर लोग इमरान के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं, और सीरीज को सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच, निर्माताओं ने सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर प्रतिक्रिया दी है।