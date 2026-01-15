इमरान हाशमी की 'तस्करी' का लौटेगा दूसरा सीजन? निर्माताओं ने कही ये बात
क्या है खबर?
इमरान हाशमी इन दिनों हालिया रिलीज वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' से वाहवाही बटोर रहे हैं। 7 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर आई ये सीरीज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए होने वाले तस्करी नेटवर्क को दिखाती है। अभिनेता ने इसमें सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना का किरदार निभाया है। सोशल मीडिया पर लोग इमरान के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं, और सीरीज को सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच, निर्माताओं ने सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर प्रतिक्रिया दी है।
सीरीज
निर्देशक राघव जयराथ ने 'तस्करी' के दूसरे सीजन को लेकर बात की
इंडिया टुडे से बातचीत में, निर्देशक राघव जयराथ ने कहा, "फिलहाल, हम हर शो का एक अंत करने में यकीन रखते हैं। इसलिए कहानी खत्म होगी। लेकिन अगर दर्शकों का प्यार बरसता है और वे इसे और देखना चाहते हैं, तो हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि हमने पहले 'स्पेशल ऑप्स' के साथ किया था। हमें अंत का अंदाजा हो गया था, लेकिन दर्शकों के प्यार और उत्साह को देखते हुए, हमने दूसरे सीजन में जाने का फैसला किया।"
कास्टिंग
इमरान हाशमी की कास्टिंग पर दी प्रतिक्रिया
निर्देशक ने इमरान की कास्टिंग पर कहा, "मुझे लगता है कि शो के अंत में, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब हमने तय कर लिया था कि वही सही व्यक्ति हैं। जब नरेशन हुआ, तो वह सिर्फ ढाई मिनट का था, और उन्होंने कहा, 'चलो इसे करते हैं'। बात इतनी ही सरल थी।" 'तस्करी' में शरद केलकर ने खलनायक 'बड़ा चौधरी' का किरदार निभाया है। अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज प्रमुख किरदार में हैं।