'प्रहार' में आमिर खान को मिला 'विशेष धन्यवाद'

राजकुमार राव की 'प्रहार' में क्यों दिखा आमिर खान का नाम? निर्देशक ने बताई खास वजह

लेखन सयाली 03:32 pm Oct 24, 202603:32 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव की नई फिल्म 'प्रहार' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और प्रशंसकों के दिलों को छू गई। फिल्म के एंड क्रेडिट में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को खास धन्यवाद दिया गया, जिसने प्रशंसकों का ध्यान खींचा। अब बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए फिल्म के निर्देशक अविनाश अरुण ने इस धन्यवाद के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस फिल्म में शामिल किया।"