KGF डायरेक्टर प्रशांत नील खुद को क्यों माने हैं बुरा पिता? डायरेक्टर ने खुद किया हैरान कर देने वाला खुलासा  

काम के चलते बच्चों से तीन महीने में एक बार मिलते हैं प्रशांत

हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रशांत ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि काम में व्यस्त रहने के कारण वे अपने बच्चों से हर तीन महीने में सिर्फ एक बार ही मिल पाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'यह मैंने खुद चुना है। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मेरा अपना फैसला है।' उन्होंने खुद को एक 'बुरा पिता, बुरा पति, बुरा बेटा, बुरा भाई और एक बेहद खराब दोस्त बताते हुए कहा कि सिनेमा के लिए मैंने जो कुछ भी कुर्बान किया है और जो मैं सिनेमा से पाना चाहता हूं, उसके लिए यह सब है।'

प्रशांत की शादी साल 2010 में लिखिता रेड्डी से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।