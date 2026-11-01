दिलजीत दोसांझ ने क्यों रद्द किया था बिहार का कॉन्सर्ट? गायक ने खुद किया खुलासा

दिलजीत ने लाइव के दौरान कहा, "हमने बिहार जाने की कोशिश की, पिछली बार भी हमने बिहार जाने का प्रयास किया था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने पूछा कि क्या हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। मैंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम नहीं जा सके। भीड़ को संभालना मुश्किल है। ये कोई छोटी-मोटी भीड़ नहीं है, बल्कि एक बड़ी भीड़ है।"