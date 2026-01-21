सलमान खान पर नई कानूनी आफत, चीनी कंपनी ने कहा- पाबंदी हटाओ; हमारा बिजनेस डूब रहा

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर कानूनी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार मुसीबत किसी देसी विवाद से नहीं, बल्कि सरहद पार एक चीनी (AI) कंपनी की ओर से आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान को नोटिस जारी किया है और उनसे 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं।

चुनौती सलमान के अंतरिम आदेश को चुनौती, चीनी AI कंपनी पहुंची हाई कोर्ट दिसंबर 2025 में सलमान ने हाई कोर्ट से एक अंतरिम आदेश हासिल किया था। इस आदेश के तहत किसी भी कंपनी या व्यक्ति को उनकी अनुमति के बिना उनका नाम, आवाज, फोटो या उनके सिग्नेचर स्टाइल का व्यावसायिक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। अब एक चीनी AI फर्म ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है कि इस रोक की वजह से उनका बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

याचिका सलमान की ढाल पर ही वार सलमान ने जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' को अपनी ढाल बनाया था, उसे ही चीनी कंपनी ने 'हथियार' बनाकर कोर्ट में चुनौती दी है। चीनी प्लेटफॉर्म का दावा है कि वॉयस मॉडल बनाना उनका पेशा है और कोर्ट का आदेश उनके काम में अड़ंगा है। कंपनी के मुताबिक, कोर्ट का ये प्रतिबंध उनके व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन है। चीनी कंपनी की इस दलील के बाद अब गेंद सलमान के पाले में है। इस केस की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी है।

कमाई "हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा" कंपनी ने दावा किया है कि आर्टिफिशियल आवाज बनाना उनकी सेवाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट द्वारा सलमान खान की आवाज और नाम के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक उनके व्यावसायिक कामकाज में सीधा अड़ंगा डाल रही है। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि उनका पूरा सिस्टम ही 'आर्टिफिशियल वॉयस' पर टिका है और अगर वे नामचीन हस्तियों की आवाज के मॉडल नहीं बना पाएंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा।

