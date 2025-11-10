अभिषेक बच्चन को दिया गया धन्यवाद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bachchan)

'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए अभिषेक बच्चन को क्यों दिया गया धन्यवाद? वजह बेहद खास

लेखन ज्योति सिंह 07:12 pm Nov 10, 202507:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। अभी भी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को बटोरने में कामयाब हो रही है। फिल्म के अलावा एक और चीज है, जिसने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है। दरअसल, निर्माताओं ने फिल्म के आखिर में क्रेडिट में अभिषेक बच्चन को धन्यवाद दिया है। यह देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल था, जिसके पीछे का खुलासा अब हो गया है।