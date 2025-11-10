'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए अभिषेक बच्चन को क्यों दिया गया धन्यवाद? वजह बेहद खास
अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। अभी भी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को बटोरने में कामयाब हो रही है। फिल्म के अलावा एक और चीज है, जिसने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा है। दरअसल, निर्माताओं ने फिल्म के आखिर में क्रेडिट में अभिषेक बच्चन को धन्यवाद दिया है। यह देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल था, जिसके पीछे का खुलासा अब हो गया है।
अभिषेक संग फिल्म बनाना चाहते थे निर्माता
सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा से कहा, "एक दीवाने की दीवानियत की कहानी कई साल पहले लिखी गई थी। एक समय पर, इसे दृश्यम (2015) और फोर्स (2011) से मशहूर दिवंगत निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित किया जाना था और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। मिलाप जावेरी और मुश्ताक शेख ने कहानी और पटकथा लिखी थी, जबकि मिलाप ने संवाद लिखे थे। कुछ कारणों से यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। इतने सालों बाद, मिलाप ने परियोजना को पुनर्जीवित किया।"
अभिषेक से मांगी थी अनुमति
सूत्र ने आगे कहा, "मिलाप ने खुद फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अभिषेक से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। अभिनेता ने विनम्रतापूर्वक फिल्म की अनुमति दी। वह मिलाप के फैसले से खुश थे, और उन्हें शुभकामनाएं दीं।" 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए हर्षवर्धन के अभिनय को दर्शकों की प्रशंसा मिली है। सैकनिल्क के मुताबिक, 25 करोड़ बजट वाली इस फिल्म ने रिलीज के 20 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 74.95 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।