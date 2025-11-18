गायक हुमेन सागर का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@humanesagar_official)

गायक हुमेन सागर कौन थे, जिनका बीमारी के चलते 35 साल की उम्र में हुआ निधन?

लेखन ज्योति सिंह 02:18 pm Nov 18, 202502:18 pm

क्या है खबर?

संगीत की दुनिया से दुखद खबर आई है जिससे हर किसी का दिल टूट गया है। ओडिशा के मशहूर गायक हुमेन सागर ने 35 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया है। गायक कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भुवनेश्वर में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर हुमेन को ICU में शिफ्ट किया गया था। 17 नवंबर को इलाज के दौरान हुमेन ने अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं उनके बारे में।