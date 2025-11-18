गायक हुमेन सागर कौन थे, जिनका बीमारी के चलते 35 साल की उम्र में हुआ निधन?
क्या है खबर?
संगीत की दुनिया से दुखद खबर आई है जिससे हर किसी का दिल टूट गया है। ओडिशा के मशहूर गायक हुमेन सागर ने 35 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया है। गायक कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भुवनेश्वर में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर हुमेन को ICU में शिफ्ट किया गया था। 17 नवंबर को इलाज के दौरान हुमेन ने अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं उनके बारे में।
परिचय
जानिए कौन थे गायक हुमेन
गायक हुमेन बोलनगीर जिला स्थित टिटलागढ़ के रहने वाले मशहूर पार्श्व गायक थे। उन्होंने अपनी दिल छू लेने वाली आवाज से लाखों दिलों में जगह हासिल की थी। हुमेन को 'इश्क तू ही तू' गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। उन्होंने ओडिया फिल्मों के लिए कई गानों को आवाज दी थी और कई एल्बम का हिस्सा बने। कुल मिलाकर अपने छोटे से करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा ओडिया गाने डब किए और अपनी अमिट छाप छाेड़ी थी।
निधन
हुमेन के निधन की वजह आई सामने
AIIMS भुवनेश्वर के डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक, गायक हुमेन का निधन मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की वजह से हुआ है। बताया जाता है कि गायक डबल निमोनिया, एक्यूट क्रॉनिक लिवर फेल्योर (ACLF), मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम (MODS) और अन्य गंभीर से जूझ रहे थे। डॉक्टरों के गहन इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और उनका निधन हो गया। गायक हुमेन के निधन से दुखी प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं।