टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर पुरस्कार, अनिल कपूर ने ऐसे दी बधाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने हॉलीवुड की फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' में काम किया था। इस फिल्म के लिए सुपरस्टार टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में अकादमी मानद पुरस्कार मिला है। इस खास मौके पर अनिल ने अपने सह-कलाकार को बधाई देते हुए एक खास पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर टॉम की पुरस्कार थामे एक तस्वीर साझा की है और इसके साथ बधाई संदेश लिखा है। 'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' 2011 में रिलीज हुई थी।
पोस्ट
अभिनेता ने दोस्ती के लिए दिया धन्यवाद
अनिल ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे दोस्त, इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए बधाई। तुम्हारा जुनून, मेहनत और दिल की अच्छाई किसी से कम नहीं है। दुनिया हमेशा से तुम्हे पसंद करती है। अब आधिकारिक तौर पर तुम्हें वो सम्मान मिल गया है, जिसके तुम हकदार हो।' उन्होंने लिखा, 'तुम्हारी उपलब्धि दुनियाभर के उन कलाकारों के लिए एक वसीयतनामा है जो सिनेमा में अपना दिल और आत्मा डालते हैं। आपकी प्रतिभा और आपकी दोस्ती के लिए धन्यवाद... @TomCruise।'
ट्विटर पोस्ट
November 18, 2025
फिल्म
'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' के बारे में
'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' एक्शन-जासूसी फिल्म है, जो 'मिशन: इम्पॉसिबल' फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त है। फिल्म में टॉम की एथन हंट के रूप में वापसी हुई थी। हंट और उनकी टीम एक परमाणु हमले को रोकने के लिए भागते और छिपते हैं। वहीं अनिल को बृज नाथ नाम के एक भारतीय मीडिया टाइकून के किरदार में दिखाया गया था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है, और इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है।