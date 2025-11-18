टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर पुरस्कार, अनिल कपूर ने ऐसे दी बधाई

अनिल कपूर ने टॉम क्रूज को बधाई दी

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Nov 18, 202501:40 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने हॉलीवुड की फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' में काम किया था। इस फिल्म के लिए सुपरस्टार टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में अकादमी मानद पुरस्कार मिला है। इस खास मौके पर अनिल ने अपने सह-कलाकार को बधाई देते हुए एक खास पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर टॉम की पुरस्कार थामे एक तस्वीर साझा की है और इसके साथ बधाई संदेश लिखा है। 'मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल' 2011 में रिलीज हुई थी।