कौन हैं तलविंदर, जिनके साथ जुड़ने लगा दिशा पाटनी का नाम? वीडियो ने दिया सबूत

कौन हैं तलविंदर, जिनके साथ जुड़ने लगा दिशा पाटनी का नाम? वीडियो ने दिया सबूत
क्या है खबर?
अभिनेत्री दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने 2022 में एक-दूसरे से रिश्ता खत्म कर दिया था। दोनों के ब्रेकअप ने उस समय खूब चर्चा बटोरी। चर्चा है कि दिशा की जिंदगी में प्यार ने दोबारा दस्तक दे दी है। ऐसा दावा एक वीडियो वायरल होने के बाद किया जा रहा है जिसमें पंजाबी गायक तलविंदर के साथ अभिनेत्री नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों सितारे बेफिक्री के साथ, हाथ में हाथ डाले धूमते दिख रहे हैं।
परिचय
जानिए कौन हैं गायक तलविंदर
1997 में जन्मे तलविंदर का पूरा नाम तलविंदर सिंह सिद्धू है जो पंजाब के मशहूर गायकों में से हैं। पेशे से तलविंदर म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। उनके प्रशंसक उन्हें हिप-हॉप, आर एंड बी, ट्रैप और सिंथ-पॉप जैसे गानों के लिए जानते हैं। गायक को संगीत की दुनिया में पहचान उनकी पहली एल्बम 'मिसफिट' ने दिलाई थी जो साल 2024 में रिलीज हुई। वह दुआ लिपा और और जी-ईजी जैसे अंतरराष्ट्रीय गायकों के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं।
वीडियो
वीडियो में साथ नजर आए दिशा और तलविंदर
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिशा और तलविंदर को साथ देखा जा सकता है। हवाई अड्डे पर दोनों साथ में एंट्री करते हैं। इसके बाद गायक को CISF सत्यापन के दौरान कुछ समय के लिए अपना चेहरा दिखाते हुए देखा गया। मुंबई पहुंचने के बाद, तलविंदर को दिशा के आगे चलते हुए मीडियाकर्मियों ने अपने कैमरे में कैद किया। इस वीडियो ने दिशा और तलविंदर के बीच डेटिंग की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वायरल वीडियो
January 13, 2026