कौन हैं तलविंदर, जिनके साथ जुड़ने लगा दिशा पाटनी का नाम? वीडियो ने दिया सबूत

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Jan 13, 202601:40 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ ने 2022 में एक-दूसरे से रिश्ता खत्म कर दिया था। दोनों के ब्रेकअप ने उस समय खूब चर्चा बटोरी। चर्चा है कि दिशा की जिंदगी में प्यार ने दोबारा दस्तक दे दी है। ऐसा दावा एक वीडियो वायरल होने के बाद किया जा रहा है जिसमें पंजाबी गायक तलविंदर के साथ अभिनेत्री नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों सितारे बेफिक्री के साथ, हाथ में हाथ डाले धूमते दिख रहे हैं।