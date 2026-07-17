रचित सिंह के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं हुमा कुरैशी

रचित सिंह कौन हैं, जिन्होंने हुमा कुरैशी के साथ शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी?

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Jul 17, 202611:48 am

क्या है खबर?

हुमा कुरैशी अपनी निजी जिंदगी को दुनिया की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं। ये अलग बात है कि अभिनय कोच रचित सिंह के साथ उनके कथित रिश्ते की अफवाहें लोगाें से छिप न सकीं। तभी तो लंबे समय से दोनों की शादी पर अटकलें लगाई जा रही हैं। फिल्म 'बेबी डू डाई डू' के प्रमोशन कार्यक्रम में हुमा और रचित को साथ देखकर अटकलों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि, अब रचित ने अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है।