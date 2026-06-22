फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर जारी, रहस्यमयी महिला हत्यारिन बनकर आईं हुमा कुरैशी

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Jun 22, 202601:49 pm

क्या है खबर?

हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माता अभिनेत्री और उनके भाई साकिब सलीम ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'सलीम सिब्लिंग्स' के बैनर तले किया है। फिल्म में हुमा एक रहस्यमयी महिला हत्यारिन 'बेबी करमाकर' का किरदार निभा रही हैं, जो मुंबई में रहने वाली एक मूक बधिर कॉन्ट्रैक्ट किलर है। फिल्म का टीजर और गाने पहले ही लोगों के बीच उत्सुकता बना चुके हैं।