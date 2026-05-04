हुमा कुरैशी की शादी की खबरों ने पकड़ा जोर

क्या हुमा कुरैशी बनने जा रहीं दुल्हन? जानिए किसके साथ घर बसाएंगी अभिनेत्री

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am May 04, 202610:39 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी निजी जिंदगी को लेकर फिर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने इस साल दुल्हन बनने की पूरी तैयारी कर ली है और अपने बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ तैयारियों में जुट गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों इस साल के आखिर तक शादी की योजना बना रहे हैं। बता दें कि हुमा और रचित ने अब तक अपने रिश्ते को दुनिया से निजी रखा है।