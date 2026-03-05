प्रीति मुकुंदन कौन हैं, जो बनी फिल्म 'नागजिला' की हीरोइन?

कार्तिक आर्यन की नई हीरोइन प्रीति मुकुंदन कौन हैं? 'नागजिला' से कर रहीं बॉलीवुड में एंट्री

लेखन नेहा शर्मा 12:11 pm Mar 05, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अगली रोमांचक फिल्म 'नागजिला' को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ कार्तिक की नहीं, बल्कि उनके साथ नजर आने वाली अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन की भी हो रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद प्रीति अब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौन हैं प्रीति मुकुंदन, आइए जानते हैं।