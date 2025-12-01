सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरू कौन हैं? जानिए कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्में राज पेशे से फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। SVU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने पहली फीचर फिल्म '99' (2009) से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'अनपॉज्ड' और 'शोर इन द सिटी', 'फर्जी', 'द फैमिली मैन' और 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसी चर्चित वेब सीरीज का निर्देशन किया है। सिनेमा में राज की जोड़ी निर्देशक कृष्णा डीके के साथ हिट है।

मुलाकात

ऐसे हुई थी सामंथा और राज की मुलाकात

सामंथा और राज की पहली मुलाकात 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों ने 'सिटाडेल: हनी बनी' में काम किया, जिससे उनके बीच की नजदीकियां और बढ़ गईं। बता दें कि राज से पहले, सामंथा ने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से शादी रचाई थी। हालांकि, दोनों का रिश्ता 4 साल में टूट गया था। राज भी 2015 में पहली शादी कर चुके हैं। 2022 में श्यामाली डे संग उनका तलाक हो गया था।