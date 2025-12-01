सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरू कौन हैं? जानिए कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात
क्या है खबर?
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म निर्देशक राज निदिमोरू के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की है। दोनों ने एक निजी समारोह के बीच चुपचाप शादी रचाई। इस बात की पुष्टि भी अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए की है। सामंथा और राज, दोनों की यह दूसरी शादी है। प्रशंसक भी जानना चाहते हैं कि राज कौन हैं, जिनके साथ अभिनेत्री ने दूसरी बार अपना घर बसाया है?
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए शादी की तस्वीरें
परिचय
कौन हैं सामंथा के पति राज?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्में राज पेशे से फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। SVU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने पहली फीचर फिल्म '99' (2009) से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'अनपॉज्ड' और 'शोर इन द सिटी', 'फर्जी', 'द फैमिली मैन' और 'सिटाडेल: हनी बनी' जैसी चर्चित वेब सीरीज का निर्देशन किया है। सिनेमा में राज की जोड़ी निर्देशक कृष्णा डीके के साथ हिट है।
मुलाकात
ऐसे हुई थी सामंथा और राज की मुलाकात
सामंथा और राज की पहली मुलाकात 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों ने 'सिटाडेल: हनी बनी' में काम किया, जिससे उनके बीच की नजदीकियां और बढ़ गईं। बता दें कि राज से पहले, सामंथा ने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से शादी रचाई थी। हालांकि, दोनों का रिश्ता 4 साल में टूट गया था। राज भी 2015 में पहली शादी कर चुके हैं। 2022 में श्यामाली डे संग उनका तलाक हो गया था।