इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में नजर आएंगी ये दिग्गज अदाकारा, बाहर आई ये जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने कैमियो से दर्शकाें की खूब वाहवाही बटोरी। इसके अलावा उनकी पिछली रिलीज फिल्म 'हक' भी चर्चा में रही। अब अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आवारापन 2' की तैयारी में जुट गए हैं। यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' की सीक्वल होगी, जिसका निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं। इस बीच, 'आवारापन 2' से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आई है, जिसने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है।
कास्ट
'आवारापन 2' में दिखेंगी शबाना आजमी
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी को 'आवारापन 2' में कास्ट किया गया है। सूत्र ने कहा, "शबाना, 'आवारापन 2' के लिए तैयार हो गई हैं। यह भूमिका उनके लिए बिलकुल सही है, और वह इस प्रतिष्ठित भूमिका से बेहद खुश हैं। यह निर्माता विशेष भट्ट का एक दिलचस्प और सशक्त रचनात्मक फैसला है जो फिल्म की भावनाओं और द्वंद्व को गहराई से दर्शाएगा। शबाना का विशेष फिल्म्स के साथ यह पहला सहयोग है।"
रिलीज
अप्रैल, 2026 में रिलीज हो सकती है फिल्म
सूत्र ने आगे बताया कि 'आवारापन 2' में इमरान और शबाना की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी भी होगी। यह फिल्म में ऐसा नाटकीय मोड़ पैदा करेगी जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हालांकि, निर्माता फिल्म में शबाना के किरदार की बारीकियों को पूरी तरह से गोपनीय रख रहे हैं। खबरों के मुताबिक, बैंकाक और थाईलैंड के बाद 'आवारापन 2' की शूटिंग जनवरी, 2026 में पूरी होने की उम्मीद है। यह फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को रिलीज हो सकती है।