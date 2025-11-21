जानिए मेक्सिको की फातिमा बॉश कौन हैं

मिस यूनिवर्स 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश कौन हैं, जिनके सिर सजा विजेता का ताज?

लेखन ज्योति सिंह 03:44 pm Nov 21, 202503:44 pm

क्या है खबर?

मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फिनाले पर हर किसी की नजर थी। इस भव्य समारोह का समापन थाईलैंड में हुआ। मेक्सिको की 25 साल की मॉडल फातिमा बॉश के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। मनिका विश्वकर्मा ने इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन शीर्ष 12 में शामिल नहीं हो सकीं। जीत के बाद फातिमा के प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि मेक्सिको की फातिमा कौन हैं।