मिस यूनिवर्स 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश कौन हैं, जिनके सिर सजा विजेता का ताज?
क्या है खबर?
मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फिनाले पर हर किसी की नजर थी। इस भव्य समारोह का समापन थाईलैंड में हुआ। मेक्सिको की 25 साल की मॉडल फातिमा बॉश के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। मनिका विश्वकर्मा ने इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन शीर्ष 12 में शामिल नहीं हो सकीं। जीत के बाद फातिमा के प्रशंसक उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि मेक्सिको की फातिमा कौन हैं।
परिचय
फातिमा के बारे में जानिए
फातिमा का जन्म 19 मई, 2000 को मेक्सिको के टीपा, टबैस्को में हुआ था। उनके परिवार में पिता बर्नार्डो बॉश हर्नांडेज, मां वैनेसा फर्नांडीज बाल्बोआ और भाई बर्नार्डो बॉश हैं। फातिमा की शुरुआती पढ़ाई इटली और अमेरिका में हुई। इसके बाद उन्होंने मेक्सिको के यूनिवर्सिडैड इबेरोमेरिकाना विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। वह तबास्को की पहली मिस मेक्सिको भी रह चुकी हैं। अब फातिमा ने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर दिया है।
विवाद
विवाद का हिस्सा भी रही हैं फातिमा
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, फातिमा काे कठिन चुनौती से निकलने के बाद यह जीत हासिल हुई है। दरअसल, मिस यूनिवर्स थाईलैंड की राष्ट्रीय निदेशक नवात इत्सराग्रिसिल ने उन्हें 'मूर्ख' कह दिया था, क्योंकि फातिमा ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए थाईलैंड (मेजबान देश) का प्रचार करने से मना कर दिया था। बात ज्यादा बिगड़ने पर फातिमा हॉल से बाहर चली गई थीं। सोशल मीडिया पर विवाद का वीडियो देखने के बाद लोगों ने फातिमा का पक्ष लिया था।