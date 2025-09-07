वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारत का परचम लहराने वाली इकलौती भारतीय निर्देशक अनुपर्णा रॉय कौन हैं?

इटली में आयोजित प्रतिष्ठित वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत को भी बड़ी जीत मिली है। दरअसल, अनुपर्णा राय ने अपनी फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के लिए ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार हासिल किया है, जो पूरे देश के लिए एक गर्व का पल है। ऐसा पहली बार है, जब किसी भारतीय को वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बड़े सम्मान से नवाजा गया है। अनुपर्णा रॉय कौन हैं, आइए जानते हैं।

उपलब्धि पहली ही फिल्म से इतिहास रच गईं अनुपर्णा अनुपर्णा ने प्रतिष्ठित वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। खास बात है कि ये पुरस्कार उन्हें उनकी पहली फीचर फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के लिए मिला, जो इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जिसने न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों से भी खूब वाहवाही लूटी थी। इस पुरस्कार की घोषणा पाल्मे डी'ओर पुरस्कार की विजेता रहीं फिल्म निर्माता जूलिया डुकोर्नौ ने की, जो इस साल ओरिजोंटी जूरी की अध्यक्ष थीं।

आभार अनुपर्णा ने अनुराग कश्यप का भी जताया आभार अपनी इस जीत पर अनुपर्णा भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी स्पीच में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी कहानी पर भरोसा जताया और इस सफर में उनका साथ दिया। अनुपर्णा बोलीं, "मैं अनुराग कश्यप, निर्माताओं, कलाकारों, क्रू और उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का साथ दिया, जिसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं ये पुरस्कार अपने गृहनगर और मेरे देश में मौजूद हरेक व्यक्ति को समर्पित करना चाहती हूं।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए अनुपर्णा का वीडियो ‘Songs Of Forgotten Trees’ director Anuparna Roy speaks out for Palestine during her acceptance speech for Best Director in the Horizons section of the #VeniceFilmFestival: “I might upset my country but it doesn’t matter to me anymore” pic.twitter.com/HrSZEI0wCO — Deadline (@DEADLINE) September 6, 2025

फिल्म फिल्म की कहानी और कलाकार बता दें कि अनुराग इस फिल्म से बतौर प्रस्तुतकर्ता जुड़े थे। 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' मुंबई में रहने वाली 2 ऐसी महिलाओं के रिश्ते की कहानी कहती है, जो दूसरे राज्य से मुंबई में कमाने आई हैं। इस फिल्म में दोनों महिलाओं के बीच धीरे-धीरे बढ़ते रिश्ते को बारीकी से दिखाया गया है। अभिनेत्री नाज शेख और सुमी बघेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण बिभांशु राय, रोमिल मोदी और रंजन सिंह ने मिलकर किया है।