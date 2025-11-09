अनुपमा परमेश्वरन कौन हैं, जिन्हें 20 साल की लड़की ने सोशल मीडिया पर किया परेशान? 

दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि 20 साल की एक लड़की उनके और उनके परिवार के बारे में गलत बातें फैला रही थी। इस ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ अनुपमा ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और फैंस को इस मामले के बारे में जानकारी दी। क्या है पूरा मामला और कौन हैं अनुपमा परेमश्वरन, आइए जानते हैं।

खुलासा सोशल मीडिया पर बताई पूरी घटना अनुपमा ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि वो लंबे समय से ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रही थीं। इंस्टाग्राम पोस्ट में अभिनेत्री ने पूरी घटना विस्तार से साझा की। जब उन्हें ये पता चला कि इस परेशान करने वाले शख्स की पहचान क्या है तो अनुपमा खुद भी काफी चौंक गईं। कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट उनके और उनके परिवार के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैला रहा था।

धूमिल अभिनेत्री के साथ-साथ उनके परिवारवालों और दोस्तों को भी किया गया बदनाम इस इंस्टागाम प्रोफाइल पर अनुपमा के दोस्तों, घरवालों और उनके साथी कलाकारों को भी बकायदा पोस्ट कर टैग किया। इन सभी पोस्ट में अनुपमा पर झूठे आरोप लगाए गए थे। अभिनेत्री ने कहा कि ऑनलाइन किसी को इस तरह परेशान करना बहुत गलत और दुखद है। अनुपमा ने कहा कि उन्हें तब काफी हैरानी हुई, जब उन्होंने जाना कि ऑनलाइन उत्पीड़न करने वाली कोई और नहीं, बल्कि तमिलनाडु की 20 साल की एक लड़की थी।

फैसला ऑनलाइन उत्पीड़न के बावजूद अनुपमा ने छुपाई लड़की की पहचान अनुपमा ने ये भी स्पष्ट किया कि वो उस लड़की की पहचान उजागर नहीं करेंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य उसके भविष्य या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना नहीं है। वो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहतीं। अपने पोस्ट के अंत में अनुपमा परमेश्वरन ने फैंस को आगाह जरूर किया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के पास स्मार्टफोन है तो इसका इस्तेमाल सही समझदारी और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध भी है।