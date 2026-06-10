'भारत भाग्य विधाता' की असली हीरो अंजलि कुलथे कौन? गोलियों के बीच बचाई 20 जानें
क्या है खबर?
कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' इन दिनों खूब चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की असली कहानी किस जांबाज पर आधारित है? ये कहानी है वीर नर्स अंजलि कुलथे की, जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कसाब और उसके साथियों की गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर कामा अस्पताल में भर्ती 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई थी। आइए जानते कौन हैं ये देश की वीर बेटी।
भूमिका
अंजलि कुलथे के किरदार में नजर आएंगी कंगना
कंगना फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। साल 2025 में आई उनकी राजनीतिक ड्रामा फिल्म 'इमरजेंसी' के बाद एक बार फिर वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अब कंगना 'नर्स' बनकर 26/11 की जांबाज अंजलि कुलथे की वीरता पर्दे पर दिखाएंगी देशभक्ति और वीरता से भरपूर इस फिल्म की कहानी को मशहूर लेखक मनोज तपाड़िया ने लिखा है और वो ही इस फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं।
साहस
जब बरस रही थीं गोलियां, तब मां और शिशुओं के लिए ढाल बनी थी अंजलि कुलथे
26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जब चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं, तब नर्स अंजलि कुलथे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कामा अस्पताल में भर्ती करीब 20 गर्भवती महिलाओं की रक्षा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गोलीबारी के उस खौफनाक मंजर के बीच एक बेहद गंभीर मरीज की सुरक्षित डिलीवरी भी कराई। कंगना इस फिल्म में अंजलि का यही मुख्य और दमदार किरदार निभाने जा रही हैं।
हमला
कामा अस्पताल पर हमला और ड्यूटी पर थीं नर्स अंजलि
26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल भी आतंकवादियों के मुख्य ठिकानों में से एक था। आतंकी हमलों की रात अंजलि कुलथे ड्यूटी पर तैनात थीं। उस खौफनाक रात पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी इस्माइल खान और अजमल कसाब ने अस्पताल पर हमला बोला था, हालांकि उनका ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सका। बाद में इस्माइल खान जुहू चौपाटी के पास एक मुठभेड़ में मारा गया, जबकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था।
साहस
आतंक के साये में भी डटी रहीं अंजलि
26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में हालात बेहद खौफनाक थे, लेकिन अंजलि ने असाधारण साहस दिखाया। ड्यूटी के दौरान उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ देखी और बिना घबराए घायल कर्मचारी को तुरंत कैजुअल्टी वॉर्ड में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल स्टाफ को सतर्क किया ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। उस भयावह माहौल में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई लोगों की जान बचाने और स्थिति संभालने में अहम भूमिका निभाई।
हिम्मत
बचाई थी 20 गर्भवती महिलाओं की जान
अंजलि कुलथे मुंबई के कामा और अल्बेस अस्पताल में स्टाफ नर्स थीं। 26 नवंबर, 2008 की रात वो एंटिनैटल वार्ड में ड्यूटी पर थीं, जहां कई गर्भवती महिलाएं भर्ती थीं। आतंकियों के हमले के दौरान जब अस्पताल में दहशत फैल गई, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगभग 20 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उन्हें चुप रहने की सलाह दी ताकि आतंकियों की नजर उन पर न पड़े।
फिल्म
कब रिलीज हो रही 'भारत भाग्य विधाता'?
'भारत भाग्य विधाता' 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल की इसी गुमनाम नायिका की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की रक्षा की। मनोज तपाड़िया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओक और स्मिता तांबे सहित कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। पेन स्टूडियो और मणिकर्णिका फिल्म्स द्वारा निर्मित ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।