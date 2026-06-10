'भारत भाग्य विधाता' की असली हीरो अंजलि कुलथे कौन? गोलियों के बीच बचाई 20 जानें

हमला

कामा अस्पताल पर हमला और ड्यूटी पर थीं नर्स अंजलि

26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल भी आतंकवादियों के मुख्य ठिकानों में से एक था। आतंकी हमलों की रात अंजलि कुलथे ड्यूटी पर तैनात थीं। उस खौफनाक रात पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी इस्माइल खान और अजमल कसाब ने अस्पताल पर हमला बोला था, हालांकि उनका ये प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सका। बाद में इस्माइल खान जुहू चौपाटी के पास एक मुठभेड़ में मारा गया, जबकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था।