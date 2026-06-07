कंगना रनौत का नर्साें पर बयान- कम पैसे, ज्यादा काम और समाज की सबसे गंदी नजर

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कब रिलीज हो रही कंगना की 'भारत भाग्य विधाता'?

'भारत भाग्य विधाता' 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के उन गुमनाम नायकों की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की रक्षा की। मनोज तपाड़िया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना एक स्टाफ नर्स की भूमिका में हैं। फिल्म में गिरिजा ओक और स्मिता तांबे सहित कई कलाकार शामिल हैं। पेन स्टूडियो और मणिकर्णिका फिल्म्स द्वारा निर्मित ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।