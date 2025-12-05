'शोले: द फाइनल कट' का दमदार ट्रेलर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेगी 'जय-वीरू' की जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 09:01 pm Dec 05, 202509:01 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कल्ट फिल्म 'शोले' फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। रिलीज के 50 साल पूरे करने के बावजूद यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों के बेहद करीब है। दिलचस्प बात ये है कि इस बार पर्दे पर 'शोले' का असली क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था। इसी कड़ी में 'शोले: द फाइनल कट' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जानिए फिल्म कब रिलीज हो रही है।