'शोले: द फाइनल कट' का दमदार ट्रेलर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेगी 'जय-वीरू' की जोड़ी

'शोले: द फाइनल कट' का दमदार ट्रेलर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में लौटेगी 'जय-वीरू' की जोड़ी
क्या है खबर?
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कल्ट फिल्म 'शोले' फिर सिनेमाघरों में लौट रही है। रिलीज के 50 साल पूरे करने के बावजूद यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों के बेहद करीब है। दिलचस्प बात ये है कि इस बार पर्दे पर 'शोले' का असली क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था। इसी कड़ी में 'शोले: द फाइनल कट' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जानिए फिल्म कब रिलीज हो रही है।
सिनेमाघरों में फिर दिखेगी 'जय-वीरू' की जोड़ी
'शोले: द फाइनल कट' को डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ 4K क्वालिटी में बनाया गया है। 2 मिनट 41 सेकंड का ट्रेलर, लोगों की पुरानी यादों को फिर ताजा कर देगा। यह फिल्म 12 दिसंबर को 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, जिसे अन्य रिस्टोर की गई फिल्मों के मुकाबले सबसे बड़ी थिएट्रिकल रिलीज माना जा रहा है। हाल ही में, फिल्म के सितारे धर्मेंद्र और असरानी का निधन हो गया। ये फिल्म दोनों कलाकारों की विरासत को श्रद्धांजलि देती है।
यहां देखिए 'शोले: द फाइनल कट' का ट्रेलर
'SHOLAY' RETURNS TO CINEMAS ON 12 DEC 2025 – THIS TIME IN ITS UNCUT, ORIGINAL VERSION... Presenting the trailer of #Sholay: The Final Cut.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 5, 2025
Restored in 4K with Dolby 5.1, the film releases on 12 Dec 2025 – marking the first-ever theatrical presentation of the original uncut… pic.twitter.com/ahiv7ifTlp