मुश्ताक खान ने 'वेलकम' में निभाया था यादगार किरदार

'वेलकम' में रोल सुपरहिट, फिर भी मुश्ताक खान को निर्माताओं से मिली थी मामूली फीस

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Sep 25, 202611:10 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान के अचानक निधन से सिनेमा जगत की हर आंखें नम हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने 24 सितंबर को अपनी आखिरी सांस ली। वह भले अब जिंदा न हों, लेकिन फिल्म 'वेलकम' (2007) में उनका निभाया 'बल्लू' का किरदार यादगार रहेगा। खासतौर पर उनका डायलॉग "मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था" खूब लोकप्रिय हुआ था। हालांकि, मुश्ताक को अपने इस आइकॉनिक किरदार से भारी मलाल था।