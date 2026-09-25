मुश्ताक खान का 56 साल में हुआ निधन

मुश्ताक खान का आज होगा अंतिम संस्कार, बेटे मोहसिन ने उनके फैंस से किया ये आग्रह

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Sep 25, 202610:04 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हाे गया था। 56 वर्षीय अभिनेता ने फेफड़ों के कैंसर से जूझते हुए मुंबई के नानावटी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद, बेटे मोहसिन खान ने अभिनेता के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जो लोग मुश्ताक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वह शुक्रवार की नमाज से पहले अभिनेता के घर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे।