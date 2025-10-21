'शोले' की सफलता के बाद भी असरानी ने देखा था मुश्किल वक्त

'शोले' की सफलता के बाद भी असरानी ने देखा था मुश्किल वक्त, खुद किया था खुलासा

दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन की खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट जारी करते हुए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जाहिर है कि असरानी ने फिल्मी पर्दे पर कॉमेडी किरदार निभाकर खास पहचान बनाई थी। 1975 में रिलीज फिल्म 'शोले' में उनका डायलॉग 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं' आज भी पॉपुलर है। 'शोले' भी कल्ट फिल्म साबित हुई, बावजूद इसके असरानी ने बुरा दौर देखा था।