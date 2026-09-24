'ग्रेमलिन्स 3' के लिए और बढ़ा लंबा इंतजार, रिलीज टली

'ग्रेमलिन्स 3' का निर्देशन क्रिस कोलंबस करेंगे, जो पहली फिल्म के मूल लेखक भी हैं। फिल्म की पटकथा कार्ल एल्सवर्थ, जैक लिपॉवस्की और एडम बी स्टीन ने मिलकर लिखी है।

स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी एम्ब्लिन इसकी निर्माता है। हालांकि, पहली 2 ग्रेमलिन्स फिल्मों का निर्देशन करने वाले जो डेंटे इस बार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं।

वॉर्नर ब्रदर्स ने डायनामिक डुओ की रिलीज की तारीख भी बदल दी है। यह फिल्म, जो डिक ग्रेसन और जेसन टॉड की कठपुतली/एनिमेटेड कहानी है, जून से खिसकाकर अब 22 सितंबर, 2028 को रिलीज होगी।

ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि यह फिल्म पैरामाउंट की 'कॉल ऑफ ड्यूटी' मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने से बच सके।