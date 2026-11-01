संजय गुप्ता की मौत से सदमे में विवेक ओबेरॉय

संजय गुप्ता को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे विवेक ओबेराॅय, भावुक पोस्ट वायरल

लेखन नेहा शर्मा 07:17 pm Nov 01, 202607:17 pm

क्या है खबर?

जाने-माने निर्देशक संजय गुप्ता का 59 की उम्र में मुंबई स्थित अपने आवास पर निधन हो गया। उनके अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 'कांटे', 'जिंदा' और 'काबिल' जैसी हिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक की मौत से अभिनेता विवेक ओबेरॉय बेहद स्तब्ध हैं। फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में उनके साथ काम कर चुके विवेक ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया है।