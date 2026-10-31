निर्माता-निर्देशक संजय गुप्ता का निधन

'कांटे' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' बनाने वाले निर्माता-निर्देशक संजय गुप्ता नहीं रहे, बॉलीवुड में शोक

लेखन नेहा शर्मा 11:32 am Oct 31, 202611:32 am

क्या है खबर?

'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'कांटे' जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले मशहूर निर्माता और निर्देशक संजय गुप्ता का 57 की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 अक्टूबर, 2026 को मुंबई स्थित अपने घर के बाथरूम में अचानक फिसलकर गिरने से उनका निधन हो गया। इस दुखद हादसे के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि, घटना से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है।