'आश्रम' में अक्षय ओबेरॉय की एंट्री से बदलेगा खेल, जानें क्या है उनका रहस्यमयी किरदार?

चौथे सीजन की शुरुआत एक मुहूर्त समारोह के साथ हुई है। इस सीजन में अदिति पोहनकर, चंदन रॉय सान्याल और त्रिधा चौधरी जैसे जाने-पहचाने चेहरे फिर से दिखाई देंगे।

अक्षय के साथ, इस बार सचिन श्रॉफ और नीतू चंद्रा श्रीवास्तव भी कास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। अपने उत्साह को दिखाते हुए अक्षय ने बताया, ''आश्रम' जैसे बड़े शो का हिस्सा बनना वाकई शानदार है। इतने सालों में इस शो ने अपनी एक अलग और दमदार दुनिया बनाई है। प्रकाश झा सर जिस तरह से कहानियां सुनाते हैं, वो बहुत खास है। उनके किरदारों को समझना कभी आसान नहीं होता, वो हमेशा कुछ नया दिखाते हैं।'