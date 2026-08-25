'आश्रम' में अक्षय ओबेरॉय की एंट्री से बदलेगा खेल, जानें क्या है उनका रहस्यमयी किरदार?
हिट वेब सीरीज 'आश्रम' का चौथा सीजन जल्द आ रहा है, जिसमें अभिनेता अक्षय ओबेरॉय एक नए चेहरे के तौर पर शामिल हो गए हैं। बॉबी देओल इसमें विवादित बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं।
साल 2020 से ही यह शो दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। अक्षय ने शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन उनका किरदार क्या होगा, इस पर अभी तक पर्दा पड़ा है।
'आश्रम' के मुहूर्त में पुराने कलाकारों की हुई वापसी
चौथे सीजन की शुरुआत एक मुहूर्त समारोह के साथ हुई है। इस सीजन में अदिति पोहनकर, चंदन रॉय सान्याल और त्रिधा चौधरी जैसे जाने-पहचाने चेहरे फिर से दिखाई देंगे।
अक्षय के साथ, इस बार सचिन श्रॉफ और नीतू चंद्रा श्रीवास्तव भी कास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। अपने उत्साह को दिखाते हुए अक्षय ने बताया, ''आश्रम' जैसे बड़े शो का हिस्सा बनना वाकई शानदार है। इतने सालों में इस शो ने अपनी एक अलग और दमदार दुनिया बनाई है। प्रकाश झा सर जिस तरह से कहानियां सुनाते हैं, वो बहुत खास है। उनके किरदारों को समझना कभी आसान नहीं होता, वो हमेशा कुछ नया दिखाते हैं।'