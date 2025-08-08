विवेक अग्निहोत्री का 4,000 करोड़ी 'रामायण' पर तंज, बोले- लोग पत्थर में भी भगवान खोज लेंगे

विवेक अग्निहोत्री का नाम बॉलीवुड के उन निर्देशकों में शुमार हैं, जो अपनी फिल्मों के साथ-साथ दो टूक बयानबाजी के लिए भी मशहूर हैं। वह फिल्मी या किसी भी बाहरी मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। पिछले कुछ समय से विवेक फिल्म 'बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसे दुनियाभर में खूब तारीफें मिली हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। इसी बीच विवेक ने फिर अपनी फिल्म 'महाभारत' पर अपडेट दिया है।

फिल्में विवेक के निशाने पर ये फिल्में विवेक ने कहा कि वह 'महाभारत' के लिए फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके विचार मेल खाते हों। उन्होंने प्रभास की 700 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी फ्लॉप फिल्म 'आदिपुरुष' और रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' पर भी कटाक्ष किया। दरअसल, 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा ने कहा है कि उनकी फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपये तक पहुच गया है और जरूरत पड़ी तो वो 3 गुना और लगाएंगे।

खुलासा कई सालों से फिल्म पर काम कर रहे निर्देशक विवेक बोले, "मैं कई सालों से एसएल भैरप्पा की किताब 'पर्व' पर आधारित महाभारत के रूपांतरण पर काम कर रहा हूं। इसे महाभारत की हजारों व्याख्याओं में से सबसे बेहतरीन व्याख्या माना जाता है। ये सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्याख्याओं में से एक है। उन्होंने मुझसे इस पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा और मुझे इसके अधिकार भी मिल गए हैं। मेरा दिल कहता है कि मुझे राजनीति से दूर हो जाना चाहिए।"

दो टूक लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेंगे- विवेक निर्देशक आगे कहते हैं, "बात यह है कि आप रामायण और महाभारत पर आधारित कहानियों को व्यावसायिक परियोजनाओं के रूप में नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी न किसी तरह मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरा तो यही मानना है। आपको किसी बड़े पैमाने की जरूरत नहीं है। भक्ति का कोई बजट नहीं होता। लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेंगे और अगर वो चाहें तो महंगे मंदिरों को भी संग्रहालय बना लेंगे।"

अनुभव "ये मेरे जीवन का आखिरी काम होगा" विवेक यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि मेरी 'महाभारत' कोई फिल्म हो, जिसमें सितारे हों, बजट हो और उनके साथ आने वाला स्टारडम हो। अगर यह मेरे लिए एक फिल्म होती तो मैं इसे पहले ही बना चुका होता। यह मेरे लिए एक निजी अनुभव है और इसके बाद मैं कुछ और नहीं करूंगा। यह मेरे जीवन का आखिरी काम होगा। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, लेकिन महाभारत को कोई कैसे पार कर सकता है?"

सहयोग करण जौहर से हाथ मिलाने को तैयार विवेक यह पूछे जाने पर कि क्या विवेक कभी करण जौहर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, "क्यों नहीं? अगर करण मेरे लिए महाभारत का निर्माण करने की पेशकश करते हैं तो मैं मना क्यों करूंगा? अगर उन्हें एक ऐसे निर्देशक की ज़रूरत है जो यह काम कर सके और अगर मुझे प्रोडक्शन में उनका सहयोग मिल सके तो क्यों नहीं? बस हमारे नजरिया एक जैसा होना चाहिए।"