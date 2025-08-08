'बिग बॉस 19' में दिखेंगी 'अनुपमा' की अभिनेत्री निधि शाह (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nidz_20)

'बिग बॉस 19' में नजर आएंगी 'अनुपमा' की अभिनेत्री निधि शाह, निर्माताओं से चल रही बात

क्या है खबर?

निधि शाह छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने टीवी शो 'अनुपमा' में किंजल का किरदार निभाया था, जिससे उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ।इस वक्त वह टीवी से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं। अब खबर आ रही है कि निधि सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में नजर आ सकती हैं, जिसकी मेजबानी सलमान खान करने वाले हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या जानकारी मिली है।