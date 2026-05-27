क्या NEET लीक के बाद 'इंडियन आइडल 16' से बाहर होने वाले हैं विशाल ददलानी, खुद बताई सच्चाई

NEET-UG लीक मामले में विशाल ने किया छात्रों का समर्थन

इससे पहले, विशाल ने NEET-UG पेपर लीक से प्रभावित हुए छात्रों के समर्थन में एक वीडियो साझा किया था। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की भी मांग की थी।

इसके अलावा, उन्होंने लोगों से जाति या धर्म के बजाय शिक्षा के आधार पर वोट देने की अपील की, जिससे सोशल मीडिया काफी बहस छिड़ गई।

गौरतलब है कि मई में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने NEET-UG परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। अब 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह परीक्षा दोबारा ली जाएगी।