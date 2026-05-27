क्या NEET लीक के बाद 'इंडियन आइडल 16' से बाहर होने वाले हैं विशाल ददलानी, खुद बताई सच्चाई
सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बावजूद विशाल ददलानी 'इंडियन आइडल 16' नहीं छोड़ रहे हैं। पहले खबरें फैली थीं कि NEET पेपर लीक मामले पर अपनी राय रखने के चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है।
इन अफवाहों को गलत बताते हुए, विशाल ने सेट से एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया।
इस वीडियो में वे कहते हैं, 'मैं यहां हूं, बेबी।' साथ ही, उन्होंने सबको याद दिलाया कि सोशल मीडिया दिख रही हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
NEET-UG लीक मामले में विशाल ने किया छात्रों का समर्थन
इससे पहले, विशाल ने NEET-UG पेपर लीक से प्रभावित हुए छात्रों के समर्थन में एक वीडियो साझा किया था। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की भी मांग की थी।
इसके अलावा, उन्होंने लोगों से जाति या धर्म के बजाय शिक्षा के आधार पर वोट देने की अपील की, जिससे सोशल मीडिया काफी बहस छिड़ गई।
गौरतलब है कि मई में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने NEET-UG परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। अब 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह परीक्षा दोबारा ली जाएगी।