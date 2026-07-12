विशाल ददलानी ने जसलीन रॉयल से मांगी माफी, 'औसत से खराब गायिका' कहने पर जताया अफसोस

विशाल ने कबूली अपनी गलती

विशाल ददलानी ने खुले दिल से स्वीकार किया कि जसलीन को लेकर की गई उनकी टिप्पणियां सही नहीं थीं। उन्होंने कहा, "मेरा इरादा कभी भी आपको एक कलाकार के तौर पर नीचा दिखाने का नहीं था... मैं जसलीन के संगीत बनाने के हुनर की बहुत तारीफ करता हूं।" इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में महिला संगीतकारों को आगे बढ़ाना और उनका समर्थन करना कितना जरूरी है, वहीं जसलीन रॉयल ने विशाल की इस माफी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि इस आलोचना से उन्हें काफी दुख पहुंचा था, खासकर उनके पुराने पेशेवर संबंधों को देखते हुए।