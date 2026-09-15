2 करोड़ की 'हनुमान अंश' ने बटोरे 279 करोड़, बनी तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म

फिल्म के छठे हफ्ते के आखिर में भी इसकी ताबड़तोड़ कमाई जारी रही। सिर्फ 3 दिनों में इसने 51 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और इसी के साथ भारत में इसका कुल कलेक्शन 222.88 करोड़ तक पहुंच गया।

विदेशों में भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और वहां से फिल्म ने 16.5 करोड़ और कमाए। इस तरह फिल्म अब दुनिया भर में 300 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।

बड़ी बजट वाली फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद 'हनुमान अंश' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त मौखिक प्रतिक्रिया है।