2 करोड़ की 'हनुमान अंश' ने बटोरे 279 करोड़, बनी तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म
विशाल चतुर्वेदी की भक्ति ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' 2026 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है।
इस फिल्म ने सिर्फ 10 लाख की ओपनिंग और 2 करोड़ के मामूली बजट के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब इसने दुनियाभर में 279.80 करोड़ का शानदार कमाई कर लिया है।
इसने 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'भूत बंगला' जैसी बड़ी फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस साल अभी तक सिर्फ 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' ही इससे ज्यादा कमाई कर पाई हैं।
'हनुमान अंश' ने भारत में कमाए कुल 222.88 करोड़
फिल्म के छठे हफ्ते के आखिर में भी इसकी ताबड़तोड़ कमाई जारी रही। सिर्फ 3 दिनों में इसने 51 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और इसी के साथ भारत में इसका कुल कलेक्शन 222.88 करोड़ तक पहुंच गया।
विदेशों में भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और वहां से फिल्म ने 16.5 करोड़ और कमाए। इस तरह फिल्म अब दुनिया भर में 300 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।
बड़ी बजट वाली फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद 'हनुमान अंश' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त मौखिक प्रतिक्रिया है।