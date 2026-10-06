अली फजल बनेंगे बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार? विशाल भारद्वाज ने दिया बड़ा संकेत
मनोरंजन
विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इस फिल्म ने 4 सितंबर को रिलीज होने के बाद से दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं।
उन्होंने अली फजल के गुड्डू पंडित की भूमिका में उनके काम की खास तारीफ की और कहा, "मुझे लगता है कि अली एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है।"
विशाल मानते हैं कि यह जीत दिखाती है कि किसी फिल्म को दर्शकों से जोड़ने के लिए हमेशा बड़े सितारों की जरूरत नहीं होती।
इम्तियाज की 'मैं वापस आऊंगा' ने कमाए इतने करोड़
विशाल ने यह भी बताया कि अब इंडस्ट्री कैसे बदल रही है। इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्में भले ही शुरुआत में धीरे चलें (पहले दिन सिर्फ 1.15 करोड़ कमाए), लेकिन अगर वे दर्शकों को पसंद आ जाएं तो कुल 99 करोड़ तक पहुंचकर हिट हो सकती हैं।