भारतीय संगीत को मिला ग्लोबल मंच, वर्चुओसो म्यूजिक की भारत में हुई धमाकेदार शुरुआत
वैश्विक संगीत लेबल वर्चुओसो म्यूजिक पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में कदम रख रहा है। इसका मुख्य ध्यान हिंदी, पंजाबी, तमिल और तेलुगू में मूल गाना बनाने पर है।
कंपनी की योजना 2027 की शुरुआत तक नए ट्रैक जारी करने की है। यह कंपनी सिर्फ गाने बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कलाकारों को बढ़ावा देने, उनके अधिकारों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने में भी सक्रिय है कि स्थानीय कलाकारों की आवाजें दुनिया भर में सुनी जा सकें।
वर्चुओसो करता है भारतीय क्रिएटर्स का समर्थन
वर्चुओसो जोर देता है कि उनके लिए क्रिएटर्स सबसे पहले हैं और वे भारतीय प्रतिभा के साथ सच्ची साझेदारी बनाना चाहते हैं।
वर्चुओसो के डिजिटल रणनीति प्रमुख, एंड्रयू स्मिथ ने बड़े उत्साह से कहा, 'हम यहां उस प्रतिभा के साथ मिलकर काम करने और साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाने के लिए हैं, जिसका वास्तविक और स्थायी महत्व हो।'
भारत का संगीत उद्योग तेजी से बढ़ रहा है (पिछले साल 17.8 करोड़ ऑडियो स्ट्रीमर्स थे)। ऐसे में, कंपनी चाहती है कि मार्केटिंग और सहयोग के जरिए, यहां के स्थानीय संगीत को दुनिया भर में और भी बड़े दर्शकों तक पहुंचाया जाए।