भारतीय संगीत को मिला ग्लोबल मंच, वर्चुओसो म्यूजिक की भारत में हुई धमाकेदार शुरुआत

वर्चुओसो करता है भारतीय क्रिएटर्स का समर्थन

वर्चुओसो जोर देता है कि उनके लिए क्रिएटर्स सबसे पहले हैं और वे भारतीय प्रतिभा के साथ सच्ची साझेदारी बनाना चाहते हैं।

वर्चुओसो के डिजिटल रणनीति प्रमुख, एंड्रयू स्मिथ ने बड़े उत्साह से कहा, 'हम यहां उस प्रतिभा के साथ मिलकर काम करने और साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाने के लिए हैं, जिसका वास्तविक और स्थायी महत्व हो।'

भारत का संगीत उद्योग तेजी से बढ़ रहा है (पिछले साल 17.8 करोड़ ऑडियो स्ट्रीमर्स थे)। ऐसे में, कंपनी चाहती है कि मार्केटिंग और सहयोग के जरिए, यहां के स्थानीय संगीत को दुनिया भर में और भी बड़े दर्शकों तक पहुंचाया जाए।