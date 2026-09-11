वीरेंद्र सहवाग करेंगे 'राइज एंड फॉल सीजन 2' की मेजबानी, जानिए क्या होगा शो में खास?

इसमें 15 सेलेब्रिटीज को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक तरफ 'शासक' हैं जो पेंटहाउस में ऐशो-आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दूसरी तरफ 'मजदूर' हैं, जो बेसमेंट में रहते हैं।

इन दोनों के किरदार उनके गठबंधनों और फैसलों के हिसाब से बदलते रहते हैं। पैसा और रसूख ही तय करते हैं कि कौन तरक्की करेगा और कौन नीचे गिरेगा।

वीरेंद्र ने कहा है कि इस खेल में भी आखिर तक नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, ठीक क्रिकेट मैच की तरह। इस शो को बनिजय एशिया ने बनाया है (यह UK फॉर्मेट पर आधारित है)।

इसका दूसरा सीजन प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर मुफ्त में देखा जा सकेगा। रिलीज की तारीख जल्द ही सामने आएगी।