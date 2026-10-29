'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने बीच में छोड़ा मंच, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
'राइज एंड फॉल 2' के सेट पर माहौल तब गरमा गया जब शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग बीच में ही शो छोड़कर चले गए।
दरअसल, प्रतियोगी गौतम गुलाटी और मनीष कश्यप के बीच नामांकन को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई थी। यह बहस पावर प्ले (पावर प्ले) राउंड के दौरान और भी भड़क गई।
वीरेंद्र ने हालात शांत करने की खूब कोशिश की, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें कुछ देर के लिए वहां से हटना पड़ा।
वीरेंद्र ने गौतम को लगाई लताड़
जब वीरेंद्र वापस लौटे, तो उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने प्रतियोगियों से कहा, "मुझे लगा था ये C से सेलिब्रिटी वाला शो है, लेकिन मुझे लगता है ये C से क्रिमिनल वाला शो है।"
उन्होंने गौतम गौतम को बहस के दौरान उनके अनादरपूर्ण व्यवहार के लिए भी खूब सुनाया।
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