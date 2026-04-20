IPL 2026 के बीच 'आध्यात्मिक ब्रेक', प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली-अनुष्का शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार विराट ने अनुष्का के साथ सोमवार को वृंदावन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज, वराह घाट स्थित आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने के बाद विराट ने आध्यात्मिक शांति के लिए वृंदावन का रुख किया। IPL 2026 के रोमांच के बीच विराट का ये वृंदावन दौरा उनके पिछले मैच के ठीक बाद हुआ है।

आस्था

5 महीनों में तीसरी बार पहुंचे महाराज के द्वार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का अगला मुकाबला 24 अप्रैल को बेंगलुरु के ही मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ होना है। इस मैच से पहले मिले 5 दिनों के गैप का लाभ उठाते हुए विराट वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में आयोजित आध्यात्मिक चर्चा में भाग लिया। विरुष्का के लिए वृंदावन आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिछले 5 महीनों के भीतर उनकी तीसरी आश्रम यात्रा है, जो उनकी गहरी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।