'कंगना रनौत ने होंठ काटे' वीर दास का 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग पर बड़ा खुलासा, कही ये बात
वीर दास ने हाल ही में फैल रही उन अफवाहों को पूरी तरह झूठ बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2014 में आई फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग के दौरान कंगना रनौत ने उनके होंठ काट लिए थे और उनसे खून निकलने लगा था।
यह किस्सा सबसे पहले एक पॉडकास्ट पर सामने आया था, जिसके बाद वीर ने X (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर आकर इस मामले पर सफाई दी।
उन्होंने बताया कि भले ही उनके और कंगना के बीच कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन शूटिंग के वक्त कंगना पूरी तरह पेशेवर थीं।
वीर और कंगना अब बढ़ गए हैं आगे
तब से दोनों कलाकार 'रिवॉल्वर रानी' की बातों को पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।
साल 2023 में भी इसी तरह की अफवाहें फिर से सामने आई थीं, जिन्हें कंगना ने खुद ही हंसकर टाल दिया था।
आपको बता दें कंगना हाल ही में 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं, वहीं वीर को 'हैप्पी पटेल: खौफनाक जासूस' में देखा गया था।