'कंगना रनौत ने होंठ काटे' वीर दास का 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग पर बड़ा खुलासा, कही ये बात मनोरंजन Jun 29, 2026

वीर दास ने हाल ही में फैल रही उन अफवाहों को पूरी तरह झूठ बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2014 में आई फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' की शूटिंग के दौरान कंगना रनौत ने उनके होंठ काट लिए थे और उनसे खून निकलने लगा था।

यह किस्सा सबसे पहले एक पॉडकास्ट पर सामने आया था, जिसके बाद वीर ने X (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर आकर इस मामले पर सफाई दी।

उन्होंने बताया कि भले ही उनके और कंगना के बीच कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन शूटिंग के वक्त कंगना पूरी तरह पेशेवर थीं।