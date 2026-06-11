वीर दास ने 'बारा नंबर' के कलाकारों से उठाया पर्दा, हॉरर फिल्म में दिखेगी सितारों की फौज
वीर दास ने अपनी नई मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म 'बारा नंबर' की कास्ट का ऐलान कर दिया है।
इस फिल्म में शीबा चड्ढा, अरुणोदय सिंह, अहसास चन्ना, अतुल कुलकर्णी, निहारिका लायरा दत्त, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नय्यर और पूजा सरूप जैसे कई जाने-पहचाने कलाकार नजर आएंगे।
निर्देशक के तौर पर यह उनकी दूसरी फिल्म है। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में उनकी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खौफनाक जासूस' रिलीज हुई थी।
फिल्म 'बारा नंबर' में दिखेगी भावनात्मक गहराई
अपनी फिल्म 'बारा नंबर' के लिए वीर ने फाउंड-फूटेज स्टाइल का इस्तेमाल किया है। यह 'ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' या 'पैरा नॉर्मल एक्टिविटी' जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है, जो कहानी को और भी असली और डरावना बना देता है।
वीर का कहना है कि फिल्म के प्रतिभाशाली कलाकारों ने कहानी में सच्ची भावनाएं और गहराई भर दी है।
यह फिल्म जाजू प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है और कवि शास्त्री इसके रचनात्मक निर्माता हैं। फिल्म बाहरी संघर्षों के साथ-साथ अंदरूनी भावनाओं की भी खोज करती है।