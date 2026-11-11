विनोद कापड़ी की 'पायर' की 99वें ऑस्कर्स पर नजर, 18 अवॉर्ड जीत फिल्म ने रचा इतिहास

'पाइयर' में उत्तराखंड के पदम सिंह और हीरा देवी मुख्य भूमिका में हैं; उनमें से कोई भी पेशेवर अभिनेता नहीं है, फिर भी उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल छू लिया है।

यह फिल्म बढ़ती उम्र, पलायन और साथ निभाने जैसे विषयों की गहराई से पड़ताल करती है। इसी वजह से इसने 18 अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड (जिनमें 15 बेस्ट फ़िल्म के लिए हैं) जीते हैं और टालिन ब्लैक नाइट्स, साओ पाउलो और कैम्ब्रिज जैसे बड़े फेस्टिवल्स में अपनी जगह बना चुकी है।

'रामायण' जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद, 30 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज होने के बाद 'पाइयर' ने ऑनलाइन अच्छा-खासा प्रशंसक वर्ग बना लिया है। इसका मलयालम वर्जन 11 दिसंबर को रिलीज होगा।