विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायरे' ने भारत में अच्छी-खासी चर्चा बटोरी है। अब यह फिल्म संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

UAE में फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी, जबकि UK में इसे 11 दिसंबर को दर्शक देख पाएंगे। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन दीपा भरत और अमनदीप ढिल्लों संभाल रहे हैं।

यह फिल्म कुमाऊं हिमालय की खूबसूरत वादियों की पृष्ठभूमि पर बनी है, जो पलायन और प्रेम की एक मार्मिक कहानी कहती है।